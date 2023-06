Nuova scheda video? Ora c'è la NVIDIA RTX 3060 Ti in offerta a 347€ su Amazon

Per molti videogiocatori, la ricerca di una nuova scheda video potrebbe concludersi oggi: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 Ti al nuovo minimo storico: attualmente, infatti, la scheda è disponibile al prezzo scontato di 347 euro nella variante Zotac Gaming Twin Edge.

Si tratta di una promozione davvero ottima: la RTX 3060 Ti, infatti, è una scheda video di alto livello che tiene testa alla più costosa 4060 Ti. Lo sconto aggiuntivo garantito da Amazon fa la differenza e rende la scheda di NVIDIA il modello giusto su cui puntare, soprattutto per chi è alla ricerca di una scheda ideale per il gaming a 1080p. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 Ti: in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

La NVIDIA RTX 3060 Ti nella variante firmata Zotac Gaming Twin Edge e con 8 GB di memoria è la soluzione giusta per il gaming a 1080p con dettagli elevati e alto frame rate. La scheda, anche grazie alle tecnologie RTX, è in grado di gestire senza problemi tutti i titoli principali sul mercato, anche i più pesanti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 Ti al prezzo scontato di 347 euro. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per la scheda video di NVIDIA. Si tratta di un’occasione imperdibile per aggiornare il proprio PC con una scheda di ottimo livello.

La RTX 3060 Ti è venduta direttamente da Amazon ed è disponibile ora in pronta consegna. Per accedere alla promozione è possibile sfruttare il link qui di sotto.

