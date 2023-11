Nuova scheda video? C'è la RTX 4060 Ti in offerta per il Black Friday di Amazon

Per acquistare una nuova scheda video per il proprio PC da gaming è ora possibile affidarsi alle offerte del Black Friday di Amazon. In questo momento, infatti, è possibile puntare sulla NVIDIA RTX 4060 Ti, ora disponibile al prezzo scontato di 433 euro. Il modello in offerta, venduto e spedito da Amazon, è la MSI Ventus 3X con sistema a tre ventole che garantisce un raffreddamento nettamente superiore rispetto alle versioni a due ventole, ben più diffuse. Per completare l’acquisto è possibile fare riferimento direttamente al box qui di sotto.

NVIDIA RTX 4060 Ti: la scheda video giusta per aggiornare il PC da gaming

La versione MSI Ventus 3X della NVIDIA RTX 4060 Ti è la soluzione giusta per acquistare una nuova scheda video. Si tratta di una scheda veloce ed efficiente, con 8 GB di memoria e con la possibilità di sfruttare appieno tutte le tecnologie RTX per garantire un boost alle prestazioni in gaming.

Il sistema a tre ventole sviluppato da MSI garantisce, inoltre, la possibilità di raffreddare la scheda in modo completo, mantenendo sempre prestazioni elevate. In questo momento, per la fascia media, la RTX 4060 Ti rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova GPU.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile per il periodo del Black Friday, è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 Ti con un prezzo scontato di 433 euro. La scheda, nella versione MSI Ventus 3X, è disponibile al nuovo minimo storico sullo store ed è venduta e spedita da Amazon. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.