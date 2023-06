Nuova scheda video? C'è la Radeon RX 6700 XT al MINIMO STORICO su Amazon

È un buon momento per acquistare una nuova scheda video per il proprio PC da gaming e le offerte su cui puntare non mancano di certo. Con la nuova offerta Amazon, ad esempio, è possibile acquistare la versione Sapphire Pulse della Radeon RX 6700 XT al nuovo minimo storico. La scheda video è disponibili al prezzo scontato di 345 euro risultando un vero e proprio “best buy” per chi ha bisogno di una nuova GPU in questo momento. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Radeon RX 6700 XT al minimo storico con questa nuova offerta di Amazon

La Radeon RX 6700 XT nella versione firmata Sapphire Pulse è uno dei modelli più interessanti sul mercato per chi è alla ricerca di una scheda video. Si tratta di una scheda potente e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tra le specifiche troviamo ben 12 GB di memoria dedicata che consentiranno, senza dubbio, di prolungare la longevità, garantendo anni e anni di gaming ad alta risoluzione. Si tratta, quindi, di un acquisto ottimo e fortemente consigliato a tutti gli utenti alla ricerca di una nuova GPU potente e accessibile per il proprio PC da gaming.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Sapphire Pulse RX 6700 XT in offerta al nuovo minimo storico. Grazie alla promozione in corso è possibile, infatti, portarsi a casa la GPU al prezzo scontato di 345 euro. La scheda è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile in pronta consegna. Per accedere all’offerta e acquistare la RX 6700 XT a prezzo ridotto è disponibile il link qui di sotto.

