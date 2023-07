Nuova scheda video? C'è la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB a 305€ su Amazon

È arrivato il momento di acquistare una nuova scheda video per aggiornare il proprio PC da gaming: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB al prezzo scontato di 305 euro. Il modello in offerta è la versione Zotac Twin Edge della GPU che ora ha raggiunto il suo prezzo minimo storico. L’offerta valida in occasione del Prime Day è accessibile tramite il link riportato qui di sotto per tutti gli utenti Amazon Prime.

NVIDIA RTX 3060 da 12 GB: è al minimo storico con quest’offerta

La NVIDIA RTX 3060 da 12 GB diventa la scheda video da comprare in questo momento. La GPU, infatti, cala di prezzo e rappresenta l’opzione giusta per tutti i videogiocatori alla ricerca di una scheda grafica completa e ad alte prestazioni per il gaming a 1080p con un frame rate sempre molto elevato.

La presenza di 12 GB di memoria dedicata, inoltre, garantisce una marcia in più, assicurando una longevità maggiore per la scheda NVIDIA che viene proposta nella versione Twin Edge con un sistema di raffreddamento avanzato che garantisce una gestione ottimale delle temperature. La scheda, quindi, è, in questo momento, il best buy su cui puntare per massimizzare le prestazioni grafiche del proprio PC con una spesa decisamente contenuta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, nella versione Zotac Twin Edge, al prezzo scontato di 305 euro. Si tratta del minimo storico per questa scheda, accessibile in occasione dell’Amazon Prime Day e solo per gli utenti Amazon Prime. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.