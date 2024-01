Nuova scheda video a meno di 300€: QUESTA è quella giusta

Se siete alla ricerca di una nuova scheda video da meno di 300 euro, per completare il vostro PC da gaming, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. La AMD Radeon RX 7600 è disponibile al prezzo scontato di 299 euro nella variante ASUS Dual OC Edition. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare una nuova scheda video dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e con consegna in un giorno. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

AMD Radeon RX 7600 è la scheda video da prendere a meno di 300 euro su Amazon

La RX 7600 nella versione ASUS Dual OC Edition è la scheda video giusta per chi ha un budget massimo di 300 euro. Dotata di 8 GB di memoria, la scheda può gestire senza problemi il gaming a 1080p, con un frame rate molto alto, su tutti i giochi più recenti, con consumi contenuti. C’è anche la possibilità di spingersi su una risoluzione superiore. In un mercato che vede prezzi in costante crescita, la scheda di AMD rappresenta oggi l’opportunità ideale per completare o aggiornare la propria configurazione da gaming, incrementando le prestazioni ma senza spendere troppo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la AMD Radeon RX 7600 nella versione ASUS Dual OC Edition con un prezzo scontato di 299 euro. Si tratta del modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova GPU con un budget inferiore ai 300 euro. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.