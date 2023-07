Nuova sceda video? C'è la RX 6650 XT in offerta a 266€ su Amazon

Se siete alla ricerca di una nuova scheda video per il vostro PC da gaming, nella giornata di oggi, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: la MSI Radeon RX 6650 XT è disponibile in offerta al prezzo scontato di 266 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la scheda video di AMD che ora diventa il modello su cui puntare a meno di 300 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

MSI Radeon RX 6650 XT in offerta al minimo storico su Amazon

La MSI Radeon RX 6650 XT è una delle versioni più complete e performanti della scheda video di AMD. Dotata di 8 GB di memoria dedicata, la scheda video in questione ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni eccellenti nel gaming a 1080p, con tutti i tioli sul mercato e con frame rate sempre elevato.

Si tratta di un modello dall’eccellente rapporto qualità/prezzo: in questo momento, la RX 6650 XT è una delle opzioni più interessanti per gli appassionati di gaming alla ricerca di una nuova scheda video in grado di garantire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la MSI Radeon RX 6650 XT al prezzo scontato di 266 euro. Si tratta di un’occasione davvero ottima per acquistare una nuova scheda video per il proprio PC da gaming. Al di sotto dei 300 euro, infatti, questa è la scheda da comprare. Da notare, inoltre, che il modello proposto in offerta è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

