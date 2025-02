Nuova interfaccia grafica di Gmail per iPhone e iPad

Molti utenti iPhone e iPad preferiscono sfruttare Gmail sui propri dispositivi per gestire le mail, piuttosto che l’app nativa Mail di Apple. Purtroppo però solo alcune delle app iOS e iPadOS di Google hanno adottato il nuovo stile Material Design che contraddistingue il design delle soluzioni del colosso di Mountain Views. Oggi però abbiamo una bella notizia. Ora Gmail per iPhone e iPad è stata finalmente aggiornata.

Infatti, la famosa applicazione di Big G per la gestione delle email adesso anche sui dispositivi mobili di Apple è stata riprogettata con lo stile Material 3. Lo si può notare fin da subito sulla Home Page dove la barra di ricerca è ora a forma di pillola, invece di essere il precedente rettangolo arrotondato.

Invece, la barra inferiore, se l’utente ha attivato l’esperienza integrata con Google Chat e/o Meet, indica la scheda con un’altra pillola anziché limitarsi a riempire o evidenziare l’icona. Gmail cambia anche a livello cromatico su iPhone e iPad, abbandonando quasi totalmente il precedente rosso per dare spazio a un blu importante. Selezionando il tema chiaro o scuro, l’utente avrà differenti sfumature.

Tutto questo mentre gli utenti attendono una vecchia funzionalità di Gmail che dovrebbe arrivare anche su iPad e Mac.

Gmail per iPhone e iPad: tante novità e una mancanza

Gmail per iPhone e iPad ha fatto un restyling, adottando così il nuovo stile Material Design anche sui dispositivi Apple. Tra le tante novità grafiche ora l’utente trova il pulsante di azione fluttuante “Componi” rappresentato da un rettangolo arrotondato, con una tonalità blu viva quando sul dispositivo è attiva la modalità scura.

Nonostante le molte novità introdotte dalla nuova veste grafica, alcuni utenti lamentano il fatto che manca un tema “Dynamic Color”, generato in base allo sfondo del dispositivo. Questo stile è presente su Android, ma non è stato riproposto sulla versione aggiornata dell’app per iOS e iPadOS.

La versione 6.0.250119 di Gmail per iPhone e iPad, disponibile con l’aggiornamento grafico Material 3 è stata distribuita ieri tramite l’App Store. Se ancora non lo hai fatto, aggiorna subito l’applicazione sul tuo dispositivo tramite App Store.