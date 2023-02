Nuova Carta di Credito? Questa a ZERO SPESE è la SCELTA GIUSTA

Come scegliere la nuova Carta di Credito? Tra le tante opzioni disponibili sul mercato è possibile puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta Carta di Credito a zero spese che utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo. Questa carta presenta canone zero e zero commissioni sul prelievo e sui pagamenti, anche all’estero. Non mancano vantaggi aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita. Carta YOU può essere richiesta direttamente online, tramite il sito ufficiale raggiungibile dal link qui di sotto.

Carta YOU: la Carta di Credito a zero spese è la migliore del momento

Grazie a Carta YOU è possibile accedere ad una Carta di Credito davvero completa e vantaggiosa con costi azzerati. Questa carta, che utilizza il circuito Mastercard, prevede canone zero, eliminando così tutti i costi fissi. Da notare, inoltre, che questa carta non prevede commissioni sui pagamenti e sul prelievo all’ATM, elementi che rappresentano un vero e proprio punto di forza di Carta YOU.

A completare i vantaggi di Carta YOU troviamo la possibilità di beneficiare di una polizza viaggi gratuita. Per chi richiede questa carta, inoltre, non c’è la necessità di aprire un nuovo conto corrente che potrebbe prevedere costi aggiuntivi come avviene con altre carte. Carta YOU, infatti, non si appoggia ad un conto corrente. Per saldare le spese sostenute con Carta YOU, infatti, basta effettuare un bonifico dal proprio conto corrente a Advanzia Bank.

Da notare che la carta supporta il meccanismo del pagamento frazionato che consente di ammortizzare per un periodo di tempo più lungo le spese sostenute, invece che pagare tutto in un’unica soluzione. Si tratta, quindi, di una soluzione che garantisce ampia flessibilità d’uso gli utenti.

Per richiedere Carta YOU, la carta di credito a zero spese, è possibile affidarsi ad una rapida procedura online, accessibile dal link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.