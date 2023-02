Nuova Carta di Credito GRATUITA: ecco qual è la SCELTA GIUSTA

Chi è alla ricerca di una nuova Carta di Credito può oggi puntare su una soluzione completamente gratuita, da richiedere anche senza aprire un nuovo conto corrente. L’opzione in questione è Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di uno strumento di pagamento completo e vantaggioso che elimina i costi fissi e le commissioni che, di solito, caratterizzano una Carta di Credito.

Con Carta YOU, infatti, il canone è zero. Nello stesso tempo, inoltre, sono azzerate anche le commissioni sui pagamenti e sui prelievi, anche se effettuati all’estero. Scegliendo questa Carta di Credito sarà possibile anche accedere ad una polizza viaggi gratuita e si potrà optare per la restituzione rateale delle spese oppure sulla restituzione posticipata fino a 7 settimane senza interessi.

Carta YOU può essere richiesta direttamente online. Basta collegarsi al sito ufficiale e inserire i dati per inoltrare la richiesta di emissione della carta di credito.

Carta YOU è la Carta di Credito gratuita che non ha commissioni

Per chi sceglie Carta YOU ci sono tanti vantaggi da sfruttare. Si tratta di una Carta di Credito che utilizza il circuito Mastercard e che, quindi, viene accettata in tutto il mondo. Tale carta non ha costi fissi (il canone è azzerato a tempo indeterminato) e non presenta commissioni per prelievi e pagamenti (anche se effettuati all’estero).

Chi sceglie Carta YOU, inoltre, non deve aprire un nuovo conto corrente. La carta, infatti, non ha bisogno di un conto d’appoggio ma le spese sostenute possono essere saldate facilmente con un bonifico dal proprio conto corrente, senza alcun costo aggiuntivo. A completare i vantaggi di questa Carta di Credito troviamo una polizza viaggi gratuita e la possibilità di richiedere la rateizzazione delle spese.

Carta YOU è, quindi, una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di una Carta di Credito gratuita, senza costi e senza aprire un nuovo conto corrente. Per accedere a questa carta è sufficiente presentare una richiesta online, tramite il sito ufficiale linkato qui di seguito.

