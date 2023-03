Nuova Carta di Credito? ecco le proposte a CANONE ZERO di American Express

Per chi è alla ricerca di una nuova Carta di Credito su cui puntare come strumento di pagamento da utilizzare tutti i giorni, per le spese ordinarie e straordinarie, c’è la possibilità di sfruttare la ricca gamma di American Express, vero e proprio punto di riferimento del settore delle carte di pagamento con varie opzioni a canone zero.

Scegliendo American Express, infatti, è possibile individuare la carta giusta per soddisfare le proprie esigenze. Non ci sono solo carte molto costose. American Express propone diverse Carte di Credito gratuite (con canone azzerato per il primo anno o a tempo indeterminato) Con Carta Verde di American Express, ad esempio, il primo anno è gratuito e dal secondo anno è prevista una quota mensile di 6,50 euro. Con canone azzerato troviamo anche Carta Oro, Carta Blu e Carta PAYBACK.

Per chi sceglie una delle carte dell’istituto è possibile accedere a vantaggi aggiuntivi come il programma Membership Rewards, che consente di accumulare punti da utilizzare per ridurre il saldo della carta, o le offerte Amex Offers. Per un quadro completo sulle Carte di Credito di American Express disponibili in questo momento è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Carte di Credito American Express: tante opzioni tra cui scegliere l’opzione giusta

La gamma di Carte di Credito di American Express è articolata e completa, proponendo opzioni in grado di soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti. Ecco alcune delle migliori carte di credito gratuite (per il primo anno o a tempo indeterminato) proposte da American Express:

Carta PAYBACK con quota gratuita ogni mese; permette di accumulare punti per il programma Payback

con quota gratuita ogni mese; permette di accumulare punti per il programma Payback Carta Verde con quota gratuita per il primo anno e canone mensile di 6,50 euro

con quota gratuita per il primo anno e canone mensile di 6,50 euro Carta Blu (con opzione Revolving) con quota gratuita per il primo anno e di 3 euro al mese successivamente; la carta include il 5% di cashback sugli acquisti con carta sui primi 3.000 euro spesi (entro 6 mesi dall’emissione) e successivamente garantisce un rimborso dell’1%

(con opzione Revolving) con quota gratuita per il primo anno e di 3 euro al mese successivamente; la carta include il 5% di cashback sugli acquisti con carta sui primi 3.000 euro spesi (entro 6 mesi dall’emissione) e successivamente garantisce un rimborso dell’1% Carta Oro con quota gratuita per il primo anno e canone mensile di 14 euro successivamente; la carta include 200 euro di sconto sugli acquisti effettuati spendendo almeno 2.000 euro nei primi 3 mesi dall’emissione

Per scoprire tutte le carte American Express a disposizione della clientela italiana è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

