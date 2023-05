Nuova carta di credito: ecco come AZZERARE tutti i costi

Azzerare tutti i costi della carta di credito è possibile. Questo tipo di carte di pagamento presenta diversi costi, fisso o legati all’utilizzo. C’è il canone mensile che rappresenta un costo da sostenere per il solo possesso dela carta. Ci sono poi le commissioni su pagamenti e prelievi che possono rappresentare una spesa aggiuntiva da sostenere tutte le volte che si deve utilizzare la carta. Da non sottovalutare anche i costi indiretti come le spese legate all’apertura di un nuovo conto corrente a cui è vincolata la carta.

Per azzerare tutti i costi della carta di credito è sufficiente scegliere l’opzione giusta: con Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è possibile accedere ad una carta davvero a zero spese. Questa carta ha canone zero e presenta zero commissioni su pagamenti e prelievi. In più, la carta di credito in questione include la possibilità di rateizzazione oltre ad una polizza viaggi gratuita. Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale disponibile qui di sotto.

Carta di credito a zero spese: ecco perché Carta YOU conviene davvero

Carta YOU è una carta di credito completa che si caratterizza per:

l’assenza di un canone fisso , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare l’emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente

la possibilità di effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni, anche in caso di utilizzo all’estero

In più, per tutti i clienti che scelgono Carta YOU, c’è la possibilità di sfruttare:

una polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese con un pagamento a rate

Carta YOU è una carta che utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo, senza limitazioni. Per richiedere la carta è possibile seguire il link qui di sotto in modo da raggiungere il sito di Advanzia Bank e inoltrare la richiesta di emissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.