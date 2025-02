NUOVA Amazon Fire TV Serie 4 da 43" e FHD, una bomba di tecnologia a 200€

La nuova Amazon Fire TV Serie 4 è arrivata dal mercato da pochissimo ma tutti non fanno altro che parlare di lei. Questo televisore è geniale e perfetto se vuoi spendere poco senza privarti di caratteristiche di ultima generazione. Risoluzione 4K e app per lo streaming oltre a una serie di funzioni smart per la tua casa. Insomma, fino a quando costa così poco è un affare da non trascurare. Considerata l’offerta di lancio, la acquisti a soli 209,99€ su Amazon con uno sconto del 58%, non sprecare l’occasione e aggiungila al carrello.

Amazon Fire TV Serie 4, tutti i dettagli su questo gioiello

È bella, potente ed eccellente. La Amazon Fire TV Serie 4 è un televisore da mettere ovunque in casa per non rinunciare neanche ad una singola funzione. Ha un design moderno con bordi che quasi scompaiono alla vista e uno spessore millimetrico. Tutta la sua potenza sta nelle cornici sottili che rendono la visione ancora più ampia del dovuto.

Con un pannello LED da 43 pollici, ogni dettaglio viene riprodotto alla perfezione. Tutto questo è merito sia della risoluzione 4K che delle tecnologie accessorie come l’HDR per colori vividi, sfumature definite e un effetto finale che ti fa impazzire. Ma anche l’audio non viene lasciato da parte grazie al sistema Dolby Digital Plus con un suono surround che ti avvolge completamente.

Com’è il sistema operativo? Praticamente il medesimo di Fire Tv Stick se ne hai mai avuta una. Con tutte le app a pronta disposizione, uno store da scaricare quelle che ami e mancano e una home che ti offre già contenuti da vedere con un solo click. Ovviamente non manca all’appello Amazon Alexa e il suo bottone dedicato sul telecomando per poter trovare contenuti con un comando vocale e tanto altro ancora (tipo gestire la tua casa direttamente con il televisore).

Che dire, questo modello è stato pensato per tutti e anche per rendere ogni momento speciale. Con le soluzioni per il gaming, il Bluetooth integrato e tanto altro ancora è impossibile non amarlo dal primo momento.

A soli 209,99€ su Amazon con uno sconto del 58%, la Amazon Fire TV Serie 4 è quella giusta da acquistare. Collegati e aggiungila al carrello.

