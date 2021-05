Oggi sarà un giorno importante per gli appassionati di smartphone in Cina. OPPO rivelerà al mondo la sua serie Reno6 composta da Reno6, Reno6 Pro e Reno6 Pro Plus, e Nubia presenterà il nuovo device Red Magic 6R. La divisione gaming di ZTE sta portando sul mercato un'altra variante della serie Red Magic 6, ma sfortunatamente non abbiamo sentito molto parlare del terminale in questione; c'è ancora spazio per le sorprese. Tuttavia, la società ha deciso di confermare alcune delle sue caratteristiche per creare hype intorno al debutto che avverrà nelle prossime ore. L'ultimo poster pubblicato dal produttore del telefono su Weibo ci dice che lo smartphone avrà uno schermo con frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Nubia Red Magic 6R: le presunte specifiche tecniche

Nubia non ha divulgato la risoluzione del display, tuttavia, l'elenco TENAA dello smartphone ha rivelato che sarà dotato di un pannello OLED da 6,67 pollici. Questo schermo ha una risoluzione Full HD + con almeno 2.400 x 1.080 pixel. Inoltre viene fornito con un lettore di impronte digitali sotto lo schermo per l'autenticazione biometrica. Ora, la frequenza di aggiornamento 144 renderà sicuramente lo smartphone ancora più attraente per gli appassionati di giochi.

Finora, una frequenza di aggiornamento così elevata è stata esclusiva per alcuni device gaming, poiché gli smartphone comuni hanno ancora una frequenza di aggiornamento limitata o adattiva a 120Hz. Curiosamente, il gadget ha solo una risoluzione FHD +, che è inferiore alla risoluzione QHD + trovata in alcune ammiraglie del 2021. Sembra però che ci sia una buona ragione per questa scelta.

Il Nubia Red Magic 6R viene fornito con il SoC Qualcomm Snapdragon 888, e la GPU Adreno 660 all'interno può facilmente gestire un display QHD +. Tuttavia, questo potrebbe limitare le prestazioni, ad un certo punto. I risultati sono migliori su un display FHD + avente meno pixel. Trattandosi di uno smartphone da gaming, l'azienda vuole garantire le migliori prestazioni possibili. Attenersi al display FHD + è un percorso comune adottato da diversi brand di telefoni da gioco quest'anno.

Oltre al SoC premium di Qualcomm, lo smartphone offre anche RAM LPDDR5, archiviazione UFS 3.1 e pulsanti da gioco dual-touch da 400Hz. I pulsanti fisici sono davvero utili in alcuni giochi. Nonostante tutto questo hardware avanzato, lo smartphone ha uno spessore di 7,8 mm e pesa appena 186 grammi.

Il Nubia Red Magic 6 avrà un'enorme batteria da 5.050 mAh mentre il modello Pro disporrà di una batteria da 4.500 mAh. Questa è sicuramente una scelta strana, ma è compensata dalla tecnologia di ricarica rapida. Il modello vanilla avrà la ricarica rapida da 66 W mentre il modello Pro supporterà la fast charge cablata da 120 W. Riteniamo che il Red Magic 6R sarà posizionato in mezzo a queste due ammiraglie.

Nubia

Smartphone