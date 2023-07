NOW TV: tutto il GRANDE SPORT in diretta ad agosto 2023

Il mese di agosto, contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, è ricco di tantissimi eventi sportivi molto interessanti. Grazie a NOW TV puoi guardare in diretta tutto il Grande Sport senza rinunce. Ovunque tu sia avrai sempre accesso a qualsiasi trasmissione live legata allo sport di Sky. Attiva subito PASS SPORT a un prezzo speciale!

Grazie a questa servizio potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 9,99 euro il primo mese, poi 14,99 euro al mese, oppure 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi. Oltre agli eventi estivi, potrai anche vedere Formula 1, MotoGP, Serie A TIM, UEFA Champions League, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi.

NOW TV: tutto lo sport in arrivo ad agosto 2023

Vediamo quindi tutto lo sport in arrivo su NOW TV in diretta streaming per gli abbonati. A un prezzo speciale ti assicuri i migliori eventi direttamente dalla programmazione Sky Sport sui tuoi dispositivi. Scarica subito l’app ufficiale e inizia immediatamente a soddisfare la tua voglia di intrattenimento di qualità. Ecco il calendario completo degli eventi sportivi in programma per il mese di agosto 2023:

dal 12 agosto

Premier League – Calcio

DFL-Supercup – Calcio

2. Fußball-Bundesliga – Calcio

Ligue 1 – Calcio

Premier League – Calcio DFL-Supercup – Calcio 2. Fußball-Bundesliga – Calcio Ligue 1 – Calcio dal 13 agosto

ATP Master 1000 Cincinnati – Tennis

ATP Master 1000 Cincinnati – Tennis dal 15 agosto

Volley Campionati Femminili

Volley Campionati Femminili dal 19 agosto

Atletica Leggera Campionati Mondiali

Atletica Leggera Campionati Mondiali dal 19 agosto

Serie BKT – Calcio Serie B (380 match)

dal 20 agosto

Serie A TIM – Calcio Serie A (114 match)

Serie A TIM – Calcio Serie A (114 match) dal 25 agosto

FIBA Men’s Basketball World Cup – Basket

FIBA Men’s Basketball World Cup – Basket dal 28 agosto

Volley Campionati Maschili

Volley Campionati Maschili dal 29 agosto

FEI Jumping European Championship 2023 – Equitazione Salto Ostacoli

Vediamo ora le amichevoli estive di calcio in programma per il mese di agosto 2023:

1 Agosto 2023

12:30 Inter Vs Paris Saint-Germain

12:30 Inter Vs Paris Saint-Germain 2 Agosto 2023

5:00 Milan Vs Barcellona

3 Agosto 2023

1:30 Juventus Vs Real Madrid

1:30 Juventus Vs Real Madrid 9 Agosto 2023

19:00 Salisburgo Vs Inter

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.