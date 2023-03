NOW TV e Sky: tutte le novità in arrivo ad aprile 2023

NOW TV è la soluzione streaming per vedere tutti i contenuti Sky sia a casa che in portabilità con la comodità di un’app realizzata proprio per questo. Live e on demand, i contenuti sono sempre ricchi e adatti a tutti. Approfitta subito di PASS CINEMA ENTERTAINMENT a soli 9,99 euro al mese, per almeno 6 mesi di permanenza. Altrimenti c’è la soluzione a 3 euro una tantum.

Anziché 14,98 euro al mese, a soli 9,99 euro avrai tantissimi titoli da gustare da solo o con tutta la tua famiglia. Il meglio dell’intrattenimento è disponibile su due schermi in contemporanea con Serie TV nazionali e internazionali, gli show di cui tutti parlano e i film più attesi. Tutti in un’unica soluzione economica e conveniente, senza limiti.

Ora vediamo tutti i contenuti in arrivo durante il mese di aprile 2023. Scopri film e serie TV avvincenti ed esclusivi. Goditi un intrattenimento senza esclusioni di colpi e sempre ricco di sorprese. La qualità oggi è di casa con NOW TV e Sky che ci riempiono di novità ogni mese con tantissime prime visioni.

NOW TV e Sky: tutti i film prima visione in arrivo ad Aprile 2023

Partiamo subito col botto. NOW TV e Sky hanno preparato un elenco di film in prima visione che saranno disponibili con cadenza regolare lungo tutto il mese di aprile. Ecco l’elenco completo in anteprima esclusiva, aggiornato ad oggi:

2 aprile 2023

Il Padre Della Sposa – Matrimonio A Miami (Commedia Romantica)

Il Padre Della Sposa – Matrimonio A Miami (Commedia Romantica) 3 aprile 2023

I Migliori Giorni (Commedia)

I Migliori Giorni (Commedia) 5 aprile 2023

La Leggenda Del Green (Commedia Sportiva)

La Leggenda Del Green (Commedia Sportiva) 6 aprile 2023

Smile (Horror)

Smile (Horror) 7 aprile 2023

La Ragazza Della Palude (Thriller)

La Ragazza Della Palude (Thriller) 8 aprile 2023

The Portable Door (Fantasy)

The Portable Door (Fantasy) 9 aprile 2023

ticket to paradise (Commedia Romantica)

ticket to paradise (Commedia Romantica) 10 aprile 2023

Diabolik – Ginko All’attacco! (Crime)

Diabolik – Ginko All’attacco! (Crime) 12 aprile 2023

Il Debito (Thriller)

14 aprile 2023

Ragazzaccio (Commedia)

17 aprile 2023

Operation Fortune (Azione)

Il Debito (Thriller) Ragazzaccio (Commedia) Operation Fortune (Azione) 9 aprile 2023

Casablanca Beats (Dramma Musicale)

Casablanca Beats (Dramma Musicale) 21 aprile 2023

J.T. Leroy (Biopic)

J.T. Leroy (Biopic) 22 aprile 2023

Anastasia (Fantasy)

Anastasia (Fantasy) 24 aprile 2023

Il Colibrì (Drammatico)

Il Colibrì (Drammatico) 25 aprile 2023

Tutti Amano Jeanne (Commedia Romantica)

Tutti Amano Jeanne (Commedia Romantica) 28 aprile 2023

Bayou Caviar – Il Prezzo Da Pagare (Thriller)

Bayou Caviar – Il Prezzo Da Pagare (Thriller) 30 aprile 2023

The North Sea (Azione)

Serie TV in arrivo ad Aprile 2023

Ora vediamo insieme tutte le serie TV esclusive in arrivo ad aprile 2023 su NOW TV e Sky:

3 aprile 2023

Succession (Stagione 4)

Succession (Stagione 4) 7 aprile 2023

CHRISTIAN (Stagione 2 Episodi 5-6)

CHRISTIAN (Stagione 2 Episodi 5-6) 9 aprile 2023

Amore (E Guai) A Parigi

Amore (E Guai) A Parigi 11 aprile 2023

I Misteri Di Whitstable Pearl (Stagione 2)

I Misteri Di Whitstable Pearl (Stagione 2) 14 aprile 2023

La Giustiziera Senza Nome

La Giustiziera Senza Nome 17 aprile 2023

Ncis: Hawai’i

Ncis: Hawai’i 18 aprile 2023

Killing Eve (Stagione 2)

Killing Eve (Stagione 2) 19 aprile 2023

Fantasy Island (Stagione 2)

Fantasy Island (Stagione 2) 23 aprile 2023

Delitti In Paradiso (Stagione 11)

Ti ricordiamo che i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.