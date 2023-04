NOW TV e Sky: tutte le novità in arrivo a maggio 2023

NOW TV e Sky hanno programmato un mese di maggio 2023 davvero speciale. Trentuno giorni di puro intrattenimento tra film e serie TV in programma per debuttare durante i prossimi giorni. Scopri il calendario completo degli arrivi, ma prima abbonati subito a NOW PASS ENTERTAIMENT a soli 3 euro il primo mese.

NOW TV e Sky: tutti i film in arrivo a maggio 2023

Come dicevamo il mese di maggio 2023 promette un intrattenimento con i fiocchi. Abbonati a NOW TV per vedere tutti i contenuti Sky TV e Cinema in streaming. Quasi ogni giorno c’è un film nuovo in uscita. Le prime visioni sono fantastiche e permettono a tutti di poter soddisfare i propri gusti. Ecco l’elenco completo:

1 maggio

Il Principe Di Roma

Il Principe Di Roma 2 maggio

Masquerade – Ladri D’amore

Masquerade – Ladri D’amore 3 maggio

Confess, Fletch

Confess, Fletch 6 maggio

Suspense: Umma

Suspense: Umma 8 maggio

The Forgiven

The Forgiven 10 maggio

Indovina Chi?

Indovina Chi? 14 maggio

Ashfall – The Final Countdown

Ashfall – The Final Countdown 15 maggio

Le Otto Montagne

17 maggio

Le Buone Stelle – Broker

Le Buone Stelle – Broker 21 maggio

Tori E Lokita

Tori E Lokita 22 maggio

Dante

Dante 23 maggio

Decision To Leave

Decision To Leave 25 maggio

Fuori Dalla Legge

Fuori Dalla Legge 28 maggio

Le Avventure Di Errol Flynn

Le Avventure Di Errol Flynn 29 maggio

The Woman King

The Woman King 30 maggio

A Good Person

Serie TV in arrivo a maggio 2023

Anche lato serie TV Sky e NOW TV non scherzano affatto. Sono davvero tantissime quelle in programma per il mese di maggio 2023. Il catalogo si arricchirà notevolmente, dando un ottimo colpo all’intrattenimento tuo e della tua famiglia. Ecco l’elenco completo:

5 maggio

A Casa Tutti Bene – La Serie Stagione 2

A Casa Tutti Bene – La Serie Stagione 2 10 maggio

Mr. Selfridge Stagione 3

Mr. Selfridge Stagione 3 14 maggio

Perry Mason Stagione 2

Perry Mason Stagione 2 16 maggio

Killing Eve Stagione 3

18 maggio

Candice Renoir Stagione 9

Candice Renoir Stagione 9 21 maggio

Law & Order: Unita’ Speciale Stagione 24

Law & Order: Unita’ Speciale Stagione 24 30 maggio

Chicago Med Stagione 8

Chicago Fire Stagione 11

Chicago P.D. Stagione 10

NOW TV in streaming anche dall’estero

I programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi contenuti disponibili in Italia.

In base al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

