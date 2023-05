NOW TV e Sky: film e serie TV di giugno 2023

NOW TV e Sky hanno in programma l’uscita di tantissimi film e serie TV durante tutto il mese di giugno 2023. Non perdere altro tempo e goditi in streaming tutti i contenuti sia comodamente seduto dal divano che in viaggio ovunque tu sia. Attiva ora PASS CINEMA ENTERTAINMENT a soli 3 euro il primo mese, poi 14,98 euro al mese.

NOW TV e SKY: tutti i film in arrivo a giugno 2023

Iniziamo subito con i film in programma su NOW TV e Sky per giugno 2023.

Venerdì 2 Giugno

The Twin – L’altro Volto Del Male (Horror)

Dc League Of Super-Pets (Animazione)

Caccia Mortale (Thriller)

Chiara (Biografico)

Mister Link (Animazione)

Grazie Ragazzi (Commedia)

Free Guy – Eroe Per Gioco (Azione)

Mercoledì 14 Giugno

Rock Dog 3 (Animazione)

Bye Bye Morons – Addio A Tutti (Drammatico)

L’ombra Di Caravaggio (Biografico)

Nope (Horror)

Forever Young – Les Amandiers Drammatico

Il Lupo E Il Leone (Avventura)

Whitney – Una Voce Diventata Leggenda (Biografico)

Bros (Commedia)

Una Sola Possibilità (Thriller)

Serie TV in arrivo a giugno 2023

Passiamo ora alle serie TV in arrivo a giugno 2023 su NOW TV e Sky.

Venerdì 2 Giugno

Funny Woman (Stagione 1)

The Idol (Stagione 1)

Le Indagini Di Sister Boniface (Stagione 1, Doppio Episodio)

Domenica 11 Giugno

Infiltrati Alla Casa Bianca – White House Plumbers (Stagione 1)

The Idol (Stagione 1)

And Just Like That… (Stagione 2)

Pagan Peak (Stagione 3, Doppio Episodio)

