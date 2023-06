NOW TV: tutte le novità in arrivo a luglio 2023 e PROMO a 1€

Attiva subito NOW TV a 1 euro per il primo mese e goditi tutte le novità in programma per luglio 2023. Il calendario sembra particolarmente ricco di contenuti con tantissime serie TV esclusive e film eccezionali. Non dimenticarti che incluse ci sono anche diverse prime visioni e che alcune serie TV vengono trasmesse in contemporanea con gli Stati Uniti.

NOW TV: tutti i film in arrivo a luglio 2023

Vediamo tutti i film in arrivo a luglio su NOW TV:

3 Luglio

Black Adam

Black Adam 6 Luglio

Detective Knight – La Notte Del Giudizio

Detective Knight – La Notte Del Giudizio 7 Luglio

The Land Of Dreams

The Land Of Dreams 9 Luglio

Ti Presento I Suoceri

Ti Presento I Suoceri 10 Luglio

Tramite Amicizia

Tramite Amicizia 13 Luglio

Detective Knight – Giorni Di Fuoco

16 Luglio

La Signora Harris Va A Parigi

La Signora Harris Va A Parigi 17 Luglio

The Plane

The Plane 19 Luglio

Laggiu’ Qualcuno Mi Ama

Laggiu’ Qualcuno Mi Ama 20 Luglio

Detective Knight – Fine Dei Giochi

Detective Knight – Fine Dei Giochi 24 Luglio

Don’t Worry Darling

Don’t Worry Darling 26 Luglio

Morto Per Un Dollaro

Morto Per Un Dollaro 27 Luglio

American Sicario

American Sicario 30 Luglio

Watcher

Watcher 31 Luglio

Romantiche

Tutte le serie TV in arrivo a luglio 2023

Vediamo ora tutte le serie TV in arrivo a luglio su NOW TV:

2 Luglio

The Blacklist (Stagione 10)

The Blacklist (Stagione 10) 3 Luglio

Fbi: International (Stagione 1)

Fbi: International (Stagione 1) 6 Luglio

Bel-Air (Stagione 2)

Bel-Air (Stagione 2) 14 Luglio

Happy Valley (Stagione 1)

17 Luglio

Una Spia Tra Noi (Stagione 1)

Una Spia Tra Noi (Stagione 1) 19 Luglio

Outlander (Stagione 7)

Outlander (Stagione 7) 22 Luglio

L’amore E La Vita – Call The Midwife (Stagione 6)

L’amore E La Vita – Call The Midwife (Stagione 6) 26 Luglio

L’ultimo Boss Di King Cross (Stagione 1)

NOW TV dall’estero

Devi sapere che i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi contenuti disponibili in Italia.

In base al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.