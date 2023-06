NOW TV IMPAZZISCE: Cinema + Entertainment a solo 1€

Offerta bomba da NOW TV che sta promuovendo il pacchetto PASS CINEMA + ENTERTAINMENT a solo 1 euro. Attiva subito questa promozione speciale e prova tutti i contenuti inclusi per un mese a questo prezzo speciale. Una volta terminato il periodo di prova l’abbonamento mensile passa al costo conveniente di soli 14,99 euro al mese.

Si tratta di un prezzo decisamente conveniente, tra i più bassi del mercato tenendo conto di quello che offre questo ricco bundle. Tra l’altro, hai anche la possibilità di accedere ai contenuti da 2 schermi in contemporanea e in Full HD. Niente male vero? Allora dai un’occhiata a tutto quello che ottieni se accetti questa offerta spettacolare e incredibilmente vantaggiosa.

NOW TV Cinema + Entertainment a 1€

Pura follia quindi con NOW TV che ti sta offrendo PASS CINEMA ENTERTAINMENT a 1 euro il primo mese. Non perdere questa incredibile occasione! Tutto il migliore intrattenimento di Sky TV e Sky Cinema è disponibile in streaming per guardarlo dove e quando vuoi. Scarica l’app ufficiale disponibile per Smart TV, Tablet e Smartphone. Ecco cosa include il ricco bundle:

Serie TV pluripremiate tra cui quelle internazionali come The Idol, The Last of US, And Just Like That, Euphoria e tantissimi altri successi;

pluripremiate tra cui quelle internazionali come The Idol, The Last of US, And Just Like That, Euphoria e tantissimi altri successi; Show imperdibili come le produzioni Sky Original tra cui Bruno Barbieri – 4 Hotel, Cucine da incubo, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e molto altro ancora;

imperdibili come le produzioni Sky Original tra cui Bruno Barbieri – 4 Hotel, Cucine da incubo, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e molto altro ancora; Cinema con tantissimi film, tra cui anche prime visioni esclusive.

Insomma, NOW TV PASS CINEMA ENTERTAINMENT a solo 1 euro il primo mese è un vero affare. Prova tutti i contenuti disponibili a una qualità spettacolare. Terminato il periodo di prova potrai decidere se continuare il tuo abbonamento a soli 14,99 euro al mese. Assicurati il miglior intrattenimento per te e per la tua famiglia. Affidati a chi sa come farti divertire. Scegli il meglio che tu possa trovare sul mercato a un prezzo super conveniente e vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.