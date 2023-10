Now TV GRATIS 1 anno con NeN

Grazie all’esclusiva iniziativa di NeN, fornitore di Luce e Gas alternativo, puoi avere Now TV gratis per 1 anno! Avete capito bene! Con il codice sconto FATTINOW è dunque possibile richiedere un voucher che ti regala la visione del Pass Entertainment di Now, la piattaforma streaming di Sky.

Questo gestore ti offre la possibilità di passare dal Mercato Tutelato oppure da un prezzo indicizzato in maniera indolore. Infatti, questo fornitore è davvero unico nel suo genere perché blocca il prezzo per un anno a seconda dei tuoi consumi e a fine anno ricontratta con te la quota fissata.

Now TV con NeN: ecco come

NOW TV è sicuramente una delle piattaforme più complete disponibili in questo momento per vedere i canali intrattenimento di Sky sia live che on-demand.

Per usufuire del primo anno gratuito del pacchetto Intrattenimento e quindi avere la possibilità di vedere gli show di Sky, le Serie TV e molto altro basterà inserire il codice FATTINOW ed attendere la ricezione tramite mail del coupon.

Il prezzo richiesto su base annua è di 96 euro come contributo di commercializzazione e vendita. Per quanto concerne gli indici, NeN riesce a bloccare l’energia a 0,198 euro al kWh ed il gas a 0,96 euro/Smc.

Dunque, passando a questo fornitore o richiedendo un nuovo allaccio il prezzo bloccato lo conoscerete già e sarà valido per 12 mesi. Al termine, potrà essere confermato o ristabilito a seconda dei consumi effettuati.

Il fornitore in questione è 100% Green. La Luce proviene interamente da fonti rinnovabili, mentre, il gas è compensato all’origine. Dunque scegliendo questo gestore darai una mano all’ambiente che ti circonda, oltre a risparmiare e regalarti la visione di Now!

La promozione però è in scadenza il 20 Ottobre 2023, affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.