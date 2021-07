Acquista subito la Now TV Stick con due mesi di Sport inclusi su Amazon. L'offerta ti permette di risparmiare bei soldini visto che l'intero pacchetto costa soli 23,99€.

Con una spesa minima lo ricevi a casa in appena 48 ore e gratuitamente su tutto il territorio nazionale.

Now TV in offerta con abbonamento Sport incluso: cosa aspetti

Torna in promozione la Now TV Stick e questa volta con due mesi di servizio sport inclusi nel prezzo. La acquisti oggi e scegli quando attivare la promozione in libertà, l'importante è che lo fai prima del 31 dicembre 2022.

Ti basta collegarla alla TV per renderla smart e iniziare a gustarti tutti i tuoi contenuti preferiti. Infatti sono supportate numerose applicazioni per lo streaming come Netflix, Disney+ e Prime Video. Non ti scordare della musica perché trovi anche l'applicazione di Spotify.

Calcio, Formula 1, Moto GP e NBA sono solo alcuni degli spettacoli a cui puoi assistere attraverso l'abbonamento incluso nel prezzo. Se poi desideri accedere al catalogo di serie TV, intrattenimento e cinema puoi sempre attivarlo in un secondo momento, non ti basterà che un click.

Incluso in confezione arriva a casa tua anche il comodo telecomando che ti consente di interagire con la Stick in modo semplice e immediato.

Ancora dubbi? Per utilizzarla ti basta sapere che hai bisogno di un ingresso HDMI nella tua TV e di una connessione WiFi in casa.

Non perdere l'occasione e acquista la Now Tv Stick con due mesi di sport inclusi a soli 23,99€ su Amazon. È un'occasione che non si ripeterà così facilmente. In più, se sei abbonato Prime, la ricevi in sole 48 ore a casa. Altrimenti se sei cliente standard ti basta scegliere i punti di ritiro come modalità di spedizione per non pagare neanche un euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

App