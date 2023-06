NOW TV: caos online con l'OFFERTA a 1€ per Cinema + Entertainment

Non perderti i migliori film e serie TV appena usciti! Scopri la migliore offerta di sempre. Guarda And Just Like That e molti altri titoli a solo 1 euro. Attiva la promozione a questo link speciale. Prova NOW TV per un mese a questo incredibile prezzo, in pratica quasi gratis, poi sei libero di continuare ad abbonarti a soli 14,98 euro al mese. Niente male vero? La migliore offerta di streaming completa.

Un’offerta potente che ha mandato in confusione moltissimi utenti che si stanno riversando online per attivarla. Caos quindi per riuscire a ottenere questo risparmio incredibile. Un mese di prova dove potrai goderti tantissimi contenuti super tra cui le serie TV internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, oltre a tantissime prime visioni.

NOW TV PASS CINEMA + ENTERTAINMENT: ecco il bundle a 1€

Senza limiti a soli 1€ accedi al PASS CINEMA ENTERTAINMENT di NOW TV. Un mese intero per gustarti tutti i titoli che vuoi e che riesci a vedere. Il vantaggio è che scarichi l’app sui tuoi dispositivi e guardi in streaming il ricco catalogo dove vuoi e fino a 2 schermi contemporaneamente. A casa o in viaggio non fa la differenza. Ecco cosa include il ricco bundle di questo pacchetto:

serie TV in esclusiva streaming: HBO, Sky Original e mole altre ti aspettano e stanno arrivando;

in esclusiva streaming: HBO, Sky Original e mole altre ti aspettano e stanno arrivando; cinema esclusivo con oltre 200 prime visioni l’anno, film Blockbuster, Cult e tanto altro;

esclusivo con oltre 200 prime visioni l’anno, film Blockbuster, Cult e tanto altro; show fantastici firmati Sky Original per un intrattenimento pazzesco.

Non perdere altro tempo. Scegli NOW TV perché costa solo 1 euro il primo mese, è intrattenimento allo stato puro, puoi guardare il catalogo ovunque, anche offline scaricando direttamente i contenuti sul tuo smartphone, fino a 2 stream in contemporanea. Cosa stai aspettando? Questo è il momento giusto per assicurarti un intrattenimento allo stato puro inimitabile e unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.