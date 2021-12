NOW Smart Stick: streaming a prezzo pazzesco

Sai che Sky ha un suo servizio di streaming? Si chiama NOW, costa pochissimo e ti permette di accedere a migliaia di contenuti ogni mese. Per farlo funzionare sul tuo televisore hai bisogno della stick TV che è in promozione su Amazon. In poche parole la paghi appena 16,99€ e non solo, ti regala tre mesi di abbonamento che puoi scegliere tra Intrattenimento o Cinema.

In più fattelo dire, questo dispositivo è unico dal momento che rende il tuo dispositivo istantaneamente smart e puoi riprodurre anche Netflix, Disney+ e tante altre applicazioni.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci grazie ai servizi Prime garantiti.

NOW Smart Stick: come utilizzarla al meglio

La NOW Smart Stick è un vero portento. La connetti mediante una semplice porta HDMI ed il gioco è fatto. Arriva insieme al suo telecomando che è semplicissimo da utilizzare, puoi regolare il volume e cambiare canale in una o due mosse.

In ogni caso, parlando del servizio vero e proprio, come ti anticipavo con questa promozione ottieni tre mesi di Cinema o Intrattenimento. Con uno puoi goderti tutte le serie TV e i reality mentre con l'altro i migliori film.

Non hai limiti di tempo visto e considerato che puoi attivare questo periodo a partire da subito e fino al 31/12/2022 così puoi scegliere il periodo più adatto e magari goderti una serie o un qualcosa che stavi attendendo.

In più ti faccio sapere che ci sono anche gli abbonamenti dedicati allo sport e Kids.

Acquista subito il tuo dispositivo NOW con pass incluso a soli 16,99€ su Amazon. Lo ordini e lo ricevi senza alcun costo aggiuntivo. Per approfittare di questa ultima promozione devi essere cliente Prime, se è il caso contrario,è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita.