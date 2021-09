NOW Smart Stick è in gran sconto su Amazon a 19,99 euro con la possibilità di ricevere in omaggio non uno, ma ben 3 mesi gratis a scelta tra Cinema e Intrattenimento. Il bello è il coupon potete attivarlo entro il 31/12/2022. Questo implica che decidete voi, in base agli eventi che volete seguire, quando attivarlo. Oltre a questo, con questa magica chiavetta praticamente qualsiasi televisione o monitor diventa subito smart: basta un ingresso HDMI!

NOW Smart Stick: caratteristiche principali

Si tratta di un vero e proprio gioiellino perché che rende smart qualsiasi monitor e televisione. Basta un ingresso HDMI per poter collegare la chiavetta intelligente. Dopo una rapidissima configurazione, avrete accesso a un sacco di servizi di intrattenimento.

Scegliete quali sono i vostri preferiti in base agli abbonamenti che avete o che vorrete fare. Inoltre, come anticipato, avrete a disposizione anche un bonus spettacolare. Ben 3 mesi totalmente gratis di cinema o intrattenimento (ovvero serie Tv e show televisivi). Scegliete quando attivare il voucher sulla base degli eventi che più vi interessano e divertitevi al massimo: avete tempo fino al 31/12/2022.

Il momento di fare il vostro affare è arrivato: il NOWSmart Stick può essere vostro a soli 19,99 euro con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home