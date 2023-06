NOW: le migliori offerte del weekend FUORI ORA

NOW è la piattaforma che offre l’accesso all’intera programmazione live e on demand di Sky esclusivamente in streaming, per la massima libertà di visione. Si caratterizza in particolare per gli abbonamenti extra convenienti rispetto al listino di prezzi di Sky, con ottime offerte durante il fine settimana per incentivare gli utenti a sottoscrivere uno dei pass disponibili. Ed è quello che succede anche questo fine settimana, con tre offerte per il pass Sport e Cinema Entertainment da cogliere al volo.

NOW al miglior prezzo della settimana

Le prime due offerte hanno per protagonista il pass Sport. La prima offre 1 mese di Sport a 9,99 euro al mese anziché 14,99 euro, con un risparmio di 5 euro rispetto al prezzo di listino. La seconda promo propone invece il pass Sport a 9,99 euro al mese per 12 mesi, con un risparmio complessivo di 60 euro in un anno: è come se 4 mesi fossero gratis.

La terza offerta ha per protagonista invece il pass Cinema+Entertainment, con le serie TV, gli Show e i Film di Sky in Full HD e su 2 schermi in contemporanea. Se aderisci alla promo di oggi, il primo mese lo paghi solo 3 euro, poi dal secondo mese 14,98 euro.

Questo fine settimana gli appassionati di sport hanno la possibilità di seguire in diretta il Gran Premio di Barcellona di Formula 1, l’ultima giornata del campionato di Serie A e i match del Roland Garros. Nei prossimi giorni, invece, spazio alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City, la finalissima di Conference League tra Fiorentina e West Ham, l’atto conclusivo del Roland Garros, le Finals NBA tra Denver e Miami e tanto altro ancora.

