NOW: film e serie TV in streaming in offerta a soli 3 euro

Ti piace guardare le serie TV, i film e i documentari più popolari e di qualità? Allora non perdere l’occasione di sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Entertainment di NOW, disponibile per il primo mese a soli 3 euro.

NOW Entertainment: film, serie TV e show a 3 euro

Con il pacchetto Entertainment di NOW potrai accedere a un vasto catalogo di contenuti on demand e in streaming, tra cui:

Gli show originali di Sky , come Pechino Express, Cucine da incubo e Quelle Brave Ragazze

, come Pechino Express, Cucine da incubo e Quelle Brave Ragazze Le serie TV internazionali più amate , come The Last of Us, Euphoria e Succession

, come The Last of Us, Euphoria e Succession I film più recenti e premiati, come Jurassic World, Top Gun: Maverick ed Elvis

I documentari più interessanti e coinvolgenti, come Chernobyl, Cosmos e The Last Dance

E non solo: potrai anche guardare i canali Sky in diretta, come Sky Atlantic, Sky Cinema e Sky Documentaries, e usufruire di funzioni esclusive come il download offline, il controllo del live e la visione su due dispositivi contemporaneamente. Il tutto senza vincoli contrattuali: potrai disdire quando vuoi senza costi aggiuntivi.

Cosa aspetti? Approfitta subito dell’offerta e sottoscrivi il pacchetto Entertainment di NOW a soli 3 euro per il primo mese. Non lasciarti scappare questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.