Novità XIAOMI: nuovi robot aspirapolvere in SCONTO lancio su Amazon (da 179€)

I nuovissimi robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum E12, Vacuum S10, Vacuum S12, Vacuum S10+ e Vacuum X10 sono stati appena annunciati per il mercato italiano. A sorpresa, sono in promo lancio su Amazon con prezzi early bird irripetibili. Si parte da appena 179€ circa, ma solo i più veloci potranno approfittarne. Pronto? Scoprili tutti e scegli il tuo!

Xiaomi: nuovi robot aspirapolvere in sconto su Amazon

Un modello per ogni esigenze, diverse versioni per tutte le tasche e le esigenze. Scegli quello che più ti piace e approfitta della promozione.

Vacuum E12: un design ultra sottile per arrivare ovunque (anche sotto letti e divani) senza rinunciare alla potenza di aspirazione. Prendilo a 179,99€ invece di 239,99€.

Vacuum S10: potente e prestante, mette insieme tecnologia avanzata (come la scansione LDS degli ambienti) e il prezzo. Prendilo a 269,99€ invece di 359,99€, in versione “S12” (sono identici).

Vacuum S12 è praticamente identico al modello S10, con cui condivide l’ottimo sistema di scansione, la potente aspirazione e autonomia energetica. Prendilo in promo lancio a 269,99€ invece di 359,99€.

Vacuum S10+: per chi cerca un modello ancora più avanzato, con sistemi e sensori che permettono piena percezione dell’ambiente e il massimo della precisione. Più ampia la batteria (che è da 5000 mAh) e c’è anche il supporto al doppio mocio per lavare il pavimento con efficacia. Prendilo a 395,99€ invece di 449,99€.

Vacuum X10 è la soluzione all in one per chi desidera che il proprio robot sia anche in grado di pensare da solo alla manutenzione del serbatoio della polvere. Infatti, è dotato di funzionalità di svuotamento automatico, grazie alla praticissima base in dotazione. Ogni volta che finisce un ciclo di pulizia, si svuota in automatico. Prendilo in promozione a 449,99€ invece di 599,99€.

Hai scelto il tuo nuovo robot aspirapolvere Xiaomi? Approfitta delle promo Amazon del momento, i prezzi early bird non potrebbero essere più allettanti! Fai in fretta però: c’è tempo solo fino al prossimo 28 maggio. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

