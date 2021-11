Novità Xiaomi: faretto portatile di design, prezzo WOW (13€)

Il nuovo faretto di Xiaomi, portatile e da interni, è un vero e proprio spettacolo. Un graziosissimo prodotto di design, dotato di batteria integrata e supporto magnetico. Lo porti in giro quando l'illuminazione non è sufficiente, lo usi per scattare fotografie in contesti con poca luce, lo sfrutti in un sacco di situazioni.

Un gioiellino che adesso, in attesa dei super sconti Aliexpress dell'11 novembre, prendi a prezzo assurdo: solo 13€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente economiche (2,83€). Completa rapidamente l'ordine per approfittarne, poche unità a disposizione.

Xiaomi: bellissimo faretto portatile in gran sconto

Bello, compatto, elegante e super utile: ben oltre la classica luce da notte. Un dispositivo come questo può tornare utile in tantissime situazioni, non solo per raggiungere il bagno, a partire dalla camera da letto.

Super compatto, ha le dimensioni e la forma che ricordano una saponetta: linee estetiche morbide, che ne semplificano il trasporto. Anzi, in confezione ricevi anche un laccetto, che si attacca al dispositivo e ti permette di tenerlo in mano agevolmente.

Quando sei a casa, lo puoi appoggiare sul supporto magnetico che ricevi in kit: posizionalo in modo strategico, così da illuminare la scrivania, una zona della stanza o altri angoli. Grazie alla batteria integrata da 1800 mAh, a disposizione hai diverse ore di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica. Quando sarà il momento, potrai comunque sfruttare il cavetto in dotazione.

La potenza luminosa è decisamente soddisfacente, proprio per questo puoi sfruttarlo in più modi, non solo come illuminazione notturna d'emergenza. Questo nuovo faretto multiuso – parte dell'ecosistema Xiaomi – è un prodotto decisamente interessante. Il bello è che adesso lo porti a casa a gran prezzo da Aliexpress, approfittando di un primo assaggio delle promozioni dell'11 novembre: completa rapidamente l'ordine per averlo a 13€ circa appena. Le spedizioni sono super economiche (2,83€). Scorte limitate, promozione a tempo.