Su Amazon arriva una novità divertentissima. Sono le mistery box! Quella che ti racconto oggi è dedicata agli orologi e costa pochissimo: solo 3,99€ con spedizioni gratis. Ti arriva una scatola a sorpresa con dentro a un prodotto casuale. Non solo, se ne prendi due, sulla seconda box hai il 70% di sconto: in totale, spendi circa 5€ per due “buste a sorpresa” moderne a scelta. Pronto a divertirti? Ti spiego come fare!

Mystery box orologio: 3,99€ su Amazon, la seconda è quasi gratis

Un prodotto divertente, un gadget da regalare o regalarti. Si tratta del vecchio concetto di “busta a sorpresa”, rivisitato in chiave moderna. Infatti, quello che ordini è una box della quale non conosci il contenuto, solo la tipologia di prodotto.

Poi, la tua scatola viene selezionata totalmente a caso e dentro puoi trovare prodotti di diverso valore. Nel 65% dei casi il valore è maggiore o uguale al prezzo pagato, nel 25% dei casi è 1,5 volte il valore, nell'8% dei casi è il doppio e nel 2% dei casi puoi trovare un prodotto misterioso di alto valore.

La seconda scatola la paghi il 70% in meno.

Non è divertente solo l'ordine, ma tutto il processo: dal momento in cui lo compri, passando per l'attesa fino all'apertura. Un po' come quando ci fermavamo all'edicola, sperando che mamma, papà o i nonni ci regalassero la desiderata busta a sorpresa.

Con la promozione del momento, puoi ordinarne una ad appena 3,99€ oppure anche due, risparmiando il 70% sulla seconda unità. Le mistery box non devono avere tutte lo stesso tema, infatti puoi scegliere fra:

gioielli;

orologi;

make up;

giocattoli;

push pop (gli antistress del momento).

Se ne prendi uno, spendi 3,99€, se ne acquisti due, in totale investi 5,19€. Come fare? Semplice, metti due scatole misteriose (che scegli da questa inserzione) nel carrello e – prima di pagare – applica il codice sconto “UK9QTZR5”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, il divertimento è assicurato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

