Auricolari nuovi, più che interessanti, senza spendere un patrimonio? Approfitta adesso dei super saldi estivi Amazon: porta a casa questo gioiellino di Lenovo a 16€ circa con spedizioni assolutamente gratis.

Super comodi, dotati di tecnologia Bluetooth 5.0 e comandi touch, devi solo metterli nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “O6Z6WCAS”. Le spedizioni sono anche gratis, ma sii rapido: le scorte finiscono molto rapidamente.

Lenovo: eccezionali auricolari in gran sconto

No, non serve un patrimonio per avere un ottimo wearable di marca più che conosciuta. L'unica cosa che occorre fare è saper scavare nei meandri più nascosti di Amazon. Esattamente come ho fatto io, trovando questo interessante wearable, di lancio fresco, a metà prezzo.

Pensati per l'uso quotidiano, non solo ti permetteranno di ascolta musica in tranquillità, potrai anche parlare al telefono senza rischiare che l'interlocutore non riesca a sentirti. Infatti, a bordo di questo dispositivo c'è la riduzione del rumore applicata proprio alle chiamate.

La vestibilità super comoda è garantita dal design in ear, che terrà ben salde le cuffiette senza tuttavia renderle scomode se indossate per ore. Non mancano poi i comandi touch: dopo aver collegato il dispositivo allo smartphone (oppure al PC o al tablet e non solo) potrai gestire tutto con dei semplici tocchi sui singoli auricolari.

Ciliegina sulla torta, l'autonomia energetica, supportata dall'ottimo case di ricarica, che è anche bello ed elegante.

Insomma, questi auricolari TWS di Lenovo non solo sono una novità, ma sono anche eccezionali e in gran sconto su Amazon: mettili subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “O6Z6WCAS”. Le spedizioni, come anticipato, sono assolutamente gratis, ma sii rapido: le scorte, in occasione di queste promozioni, sono super limitate.

Visto che chicca? Iscriviti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net per approfittare delle migliori offerte del giorno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone