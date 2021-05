Realme C21 è il battery phone definitivo. Appena uscito, puoi già portarlo a casa a 99€ appena con spedizioni rapide e gratis. Scorte limitatissime, solo su eBay.

Realme C21 in super offerta su eBay

Un battery phone eccezionale, con ben 5000 mAh a disposizione, che ti garantiranno più di due giorni di utilizzo senza dover ricorrere al caricabatterie.

Sotto la scocca, l’ottimo processore octa core Mediatek Helio G35, supportato da 3GB di RAM e 64GB di storage interno. Sul posteriore, il potente comparto fotografico è composto da 3 sensori, con il principale da 13MP, e – chicca non trascurabile – c’è anche il lettore d’impronte digitali. Sul frontale c’è un ampio display da 6,5” e un piccolo notch a goccia per ospitare la selfie camera. Naturalmente, il sistema operativo è Android e non manca la connettività LTE e il supporto al dual SIM.

Per poter approfittare subito dei questa offerta eccezionale, e portare a casa Realme C21 a prezzo bomba da eBay, devi semplicemente accaparrartelo prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dal venditore professionale SatGroup Srl.

