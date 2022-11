Novità Amazon: Sky Box con 3 mesi di contenuti GRATIS (senza vincoli)

Su Amazon arrivano i pacchetti Sky Box e sono imperdibili. Meno di 40€ per portare a casa il celeberrimo Sky Q – sistema di smart TV avanzato – insieme a 3 mesi di intrattenimento (a scelta fra due diversi pacchetti) inclusi nella promozione. La cosa interessante è che puoi goderteli senza pensieri: non c’è vincolo di rinnovo alcuno. Alla fine della promozione, potrai liberamente decidere se mantenere o meno attivo il tuo abbonamento. Scegli subito il cofanetto che preferisci, dureranno pochissimo:

3 Mesi di Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport | Decoder Sky Q incluso: prendilo a 39€ (venduto e spedito da Amazon, spedizioni Prime);

3 Mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema | Decoder Sky Q incluso: prendilo a 38,90€ (spedizioni gratis, venditore terzo).

Ce n’è quindi per tutti i gusti, basta scegliere quale preferisci, attendere l’arrivo a casa, configurarlo al volo e iniziare a godere del massimo dell’intrattenimento. Ovviamente, non bisogna dimenticare un altro importante dettaglio: essendo Sky Q un sistema di smart TV avanzato, puoi scaricare tutte le tue applicazioni preferite ed averle a disposizione in un solo, unico, hub avanzato.

Non perdere l’occasione di approfittare di questa offerta super ghiotta, scegli la tua Sky Box preferita e completa l’ordine al volo per approfittarne. Prendi hardware e 3 mesi di intrattenimento a mini prezzo e non ci sono vincoli di rinnovo: se durante il periodo di prova vorrai disdire, potrai farlo senza problema alcuno. Ecco le condizioni principali:

Trascorsi i primi 3 mesi prepagati, durante i quali sarà sempre possibile disdire, l’abbonamento … proseguirà al prezzo di listino. In qualsiasi momento, sarà possibile scegliere se aderire ad una delle offerte scontate Sky Smart, scegliere un’altra combinazione di pacchetti o recedere con preavviso di 30 giorni senza costi, restituendo Sky Q.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.