Novità Amazon: scarpe e vestiti li provi GRATIS, poi decidi

Finalmente, puoi scegliere da Amazon scarpe e vestiti che più ti piacciono, provarli gratis – entro 7 giorni – e poi decidere cosa tenere e cosa rendere. Si tratta del nuovo servizio “prova prima paga poi”, che arricchisce ulteriormente gli strumenti offerti agli abbonati Prime. Ecco come funziona e come provarlo subito.

Amazon: prova scarpe e vestiti gratis, paga poi quello che tieni

Proprio come faresti in negozio: prima scegli, provi, ti accerti che il capo ti piaccia e lo acquisti.

“Prova prima, paga poi” – già disponibile in altri paesi e ora utilizzabile anche in Italia – ti offre esattamente questo, solo che la scelta dei capi avviene online, direttamente su Amazon, nell'apposita sezione. A disposizione, migliaia di articoli fra capi di abbigliamento, accessori e calzature: non dovrai preoccuparti del rischio che qualcosa sia troppo grande o troppo piccolo, puoi provarlo nella tranquillità di casa e decidere solo in seguito se tenerlo.

Come dettagliatamente spiegato nella pagina di supporto, il funzionamento del servizio è molto semplice:

selezioni i capi che più ti piacciono e li ordini gratis; li provi a casa (entro 7 giorni dal ricevimento degli stessi); effettui online il check out, scegliendo cosa tenere e cosa restuire; usando lo stesso pacco e l'etichetta di reso prepagata, restituisci (a costo zero) quello che non desideri tenere.

Più comodo di così, non potrebbe essere. Si tratta di un servizio riservato agli abbonati Prime, che già godono di una moltitudine di possibilità come le spedizioni rapide e gratis su migliaia di articoli, resi rapidi e gratuiti, servizi di musica e contenuti video in streaming, seguire le partite di Champions League, effettuare il backup gratuito delle proprie foto e non solo. Con l'arrivo di “prova prima, paga poi”, la possibilità di diventare membri Prime attrae ancora di più: se non hai mai provato tutto quello che può offrirti, c'è sempre tempo per rimediare.

Puoi iscriverti sulla pagina ufficiale e godere di un mese completamente gratuito e senza vincoli. Se deciderai di continuare, pagherai appena 36 euro all'anno oppure 3,99€ al mese.