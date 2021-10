NOVITÀ Amazon: auricolari da gaming Black Shark a 29€ (-50%)

Questi eccezionali auricolari Bluetooth da gaming di Black Shark sono appena sbarcati su Amazon e puoi già portarli a casa approfittando di un'offerta lancio eccezionale: sconto del 50% per per un periodo limitatissimo. Dotati di 4 microfoni, driver dinamici da 10 millimetri e latenza bassissima, i Lucifer T1 sono un vero spettacolo.

Uno spettacolo che ora porti a casa a 29€ circa appena, ma solo applicando i due sconti. Come fare? Facilissimo: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “LIGMRT3M”. In questo modo, ti assicurerai il prezzo più basso in assoluto.

I nuovissimi auricolari Black Shark sono su Amazon in sconto

Un design di carattere, uno stile inconfondibile che i veri gamer riconoscono al volo. Questo gioiellino funziona senza fili, sfruttando la tecnologia Bluetooth 5.2, che ti garantisce una connessione stabile anche a diversi metri di distanza e in ambienti affollati da altri dispositivi connessi.

L'autonomia energetica è impressionante: grazie al case in dotazione, puoi arrivare a sfruttarli per 35 ore prima di dover ricorrere alla ricarica. Le tue sessioni di gaming non saranno interrotte da una batteria scarica.

La qualità del prodotto è eccezionale, pensata per i gamer e non solo. Infatti, non solo il suono è incredibilmente nitido e definito, ma c'è anche una latenza bassissima (55 ms), fondamentale durante il gioco. La presenza di 4 microfoni (2 per cuffia) ti permetterà di parlare al telefono, ma anche di parlare con i tuoi compagni di gioco, facendoti capire alla perfezione in qualsiasi conteso.

Insomma, questi eccezionali auricolari di Black Shark sono studiati per rispondere alle esigenze dei gamer, ma sono perfetti anche per l'uso quotidiano. Non perdere l'occasione di fare un eccellente affare da Amazon: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “LIGMRT3M”. In questo modo, potrai portare a casa questo wearable a 29€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.