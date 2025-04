Nothing Phone (2a) in offerta su Amazon: è il nuovo minimo per il mid-range

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per il Nothing Phone (2a). Lo smartphone è disponibile ora al prezzo scontato di 244 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico, andando a scegliere la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da segnalare, inoltre, che anche la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage è in offerta e ora costa 299 euro. Anche in questo caso si tratta di un minimo storico. Per sfruttare la promo in corso basta premere sul box qui di sotto.

La scelta giusta nella fascia media

Con Nothing Phone (2a) è possibile acquistare un ottimo mid-range, veloce e ricco di funzionalità oltre che con un design iconico che lo differenzia dagli altri diretti concorrenti. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da 128/256 GB di storage e c’è anche un display AMOLED da 6,7 pollici. Ci sono anche due fotocamera posteriori, con due sensori da 50 Megapixel. Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh, con la possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 45 W. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 15, arricchito da Nothing OS.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) con un prezzo scontato di:

Entrambe le varianti sono acquistabili tramite il box qui di sotto.