Nothing Phone (2) UFFICIALE: il restyling che piace, e il prezzo rimane TOP

Ci siamo: dopo tanti mesi di rumor e indiscrezioni, finalmente Nothing ha lanciato il suo Phone (2), il nuovo terminale Android di fascia medio-alta. Rispetto all’iterazione dello scorso anno infatti, ci troviamo di fronte ad un device molto più prestante e potente. Il merito è del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che alimenta il tutto, coadiuvato da memoria RAM veloci e da uno storage capiente e generoso. Certo, sale il prezzo ma aumentano anche le specifiche tecniche. Inoltre, sono stati apportati grossi cambiamenti all’interfaccia Glyph. Vediamo insieme tutte le caratteristiche dell’ammiraglia in questione, ma prima vi segnaliamo che, se volete il modello dello scorso anno, il Phone (1), sappiate che è in super sconto su Amazon in occasione dei Prime Days, a soli 329,99€.

Nothing Phone (2): le caratteristiche

Partiamo dal design: il Nothing Phone (2) somiglia molto al precedente modello, con un’interfaccia Glyph trasparente che lascia intravedere cosa c’è sotto la scocca. Non mancano i LED che adesso ha una nuova configurazione. Abbiamo poi la selfiecam spostata sulla parte sinistra dello schermo che, a proposito, è un pannello LTPO AMOLED da 6,7 pollici con luminosità di 1600 nit, refresh rate adattivo fino a 120 hz e molto altro ancora. Come detto, sotto la scocca troviamo un chip Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm realizzato a 4 nm e che viene coadiuvato da RAM LPDDR5 e da UFS 3.1.

Sul fronte fotografico abbiamo una main camera Sony IMX890 da 50 megapixel con OIS, lo stesso sensore che abbiamo su OnePlus 11 e, dulcis in fundo, c’è un’ultrawide da 50 megapixel Samsung JN1. Anteriormente, abbiamo una selfiecam Sony IMX615 da 32 MP con EIS. Concludiamo la disamina con una batteria da 4700 mAh che si ricarica a 33W e c’è anche la wireless charging da 15W. Si basa su Nothing OS 2.0 che, a sua volta, è costruita su Android 13.

Si può già preordinare dal sito ufficiale o con WindTre e i prezzi partono da 679€ per la versione da 8+128 GB. La variante da 12+256 GB invece, costa 729€ e infine, il modello top da 12+512 GB arriva a costare 859€. È disponibile in bianco o grigio.

