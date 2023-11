Nothing Phone (2): solo 629€ per lo smartphone di punta più iconico che ci sia

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia medio-alta più unico che raro; si chiama Nothing Phone (2) ed è un prodotto di punta favoloso, dotato di tante caratteristiche tecniche all’avanguardia, con uno schermo OLED di nuova generazione e un comparto fotografico da ammiraglia. Tuttavia, la sua killer feature risiede nell’interfaccia Glyph, semplicemente unica. Per farla breve, è un sistema composto da tantissimi LED che si accendono e si illuminano in base alla notifica che riceverete o alla chiamata in entrata. È un device di fascia medio-alta (presenta una scheda tecnica da top di gamma) ma ha un costo pressoché contenuto: solo 629,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso prima che sia troppo tardi.

Nothing Phone (2): ecco perché dovete comprarlo

Partiamo analizzando lo schermo del device: qui ci troviamo di fronte ad un pannello OLED LTPO di nuova concezione veramente incredibile, dotato di specifiche top e di una dimensione generosa di oltre 6,5″. Il refresh rate è ovviamente adattivo e c’è il supporto all’HDR10. Il processore invece, è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da ben 256 GB di memoria interna con 12 GB di RAM al seguito. Come non segnalare la presenza della batteria da 4500 mAh che si ricarica in un lampo e che consente di avere un’autonomia degna di nota con una singola carica. Fate presto dunque, le scorte potrebbero terminare a breve.

Lo smartphone di Carl Pei è un device veramente eccezionale, con un design mozzafiato (è un peccato coprirlo con una cover) e un frame in alluminio più unico che raro. Da oggi poi, è disponibile l’app compatibile con iMessage, il sistema di chat proprietario di Apple. Vanta due fotocamere premium e ha la ricarica veloce. A 629,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.