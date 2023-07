Nothing Phone (2) senza segreti (e senza veli): ecco come sarà (FOTO)

Il nuovo Nothing Phone (2) è prossimo al lancio; il device si mostra ufficialmente in nuovo render 3D che ne illustrano le linee estetiche e svelano, allo stesso tempo, parte delle specifiche.

Nothing Phone (2): le caratteristiche in anteprima

In primo luogo vediamo la back cover con la rinnovata interfaccia Glyph su base trasparente, il pannello anteriore con cornici sottili e simmetriche, il foro per la selfiecam, le due ottiche posteriori e il flash LED al seguito. A voi che ve ne pare? Intanto vi ricordiamo che il modello dello scorso anno, il Phone (1) si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 379,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

Il leak ci arriva per gentile concessione del tipster Evan Blass che ha condiviso il tutto su Twitter; vedendo le foto notiamo i render per la stampa che ci permettono di dare un’occhiata completa al telefono in tutto il suo splendore. Osserviamo le linee stondate, il frame squadrato, il comparto ottico di punta, l’interfaccia Glyph e le sue colorazioni al lancio (bianco e grigio).

Fra le altre cose, sappiamo che Nothing ha collaborato con Swedish House Mafia al fine di creare una suoneria super personalizzata e alla moda che sfrutta i LED dell’interfaccia Glyph. Citiamo poi i lati piatti e gli angoli sfumati, la dual camera con sensori impilati uno sull’altro e non solo.

Lo schermo sarà un pannello AMOLED da ben 6,7 pollici con cornici super sottili. La risoluzione resterà una FullHD+ e il refresh rate sarà fermo a 120 Hz (non adattivo, a quanto pare). Il chip interno sarà l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 (l’azienda ha inserito questo per tenere basso il costo del device al pubblico) e la batteria sarà da 4700 mAh. Il sistema operativo ovviamente, sarà Android 13 con skin NothingOS 2.0.

