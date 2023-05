Nothing Phone (2) sarà un flagship killer dal prezzo contenuto

In queste ore è emersa una notizia veramente molto interessante che riguarda il futuro smartphone di Carl Pei; oggi scopriamo che il Nothing Phone (2) sarà un flagship killer potentissimo, dotato di processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e quindi, avrà un prezzo accessibile e non sarà paragonabile – almeno in termini monetari – ad un’ammiraglia Android super costosa di nuova generazione.

Nothing Phone (2): cosa sappiamo ad oggi?

Il processore del futuro smartphone di Carl Pei (ex co-founder di OnePlus) sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm; è un chip di punta uscito nell’agosto dello scorso anno e apporterà grandi vantaggi al dispositivo in arrivo. Le prestazioni del device saranno infatti eccellenti, superiori a quelle (già ottime) dell’attuale Nothing Phone (1) che ha lo Snapdragon 778G+ e che si trova su Amazon al prezzo speciale di 499,00€.

Quando arriverà il nuovo device? Stando ai rumor, ci aspettiamo l’ammiraglia economica non prima di giugno e non dopo agosto. Il telefono avrà anche una batteria superiore a quella attuale, ci saranno moduli per la connettività di ultima generazione e le prestazioni miglioreranno anche dell’80%. I rumors suggeriscono l’arrivo del formato RAW HDR e la registrazione video in 4K a 60 fps.

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here's some news – it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa — Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023

Non di meno, Carl Pei ha aggiunto che il processore del Phone (2) sarà leggermente meno potente di quello standard ma la differenza prestazione non si avvertirà perché la compagnia lavorerà sull’integrazione con il software per sopperire a questa carenza. Non ci sarà un aumento dei costi al pubblico nonostante il cambio di hardware (chip più potente, RAM da 12 GB, memorie più veloci, Android 13 e batteria da 5000 mAh). Dulcis in fundo, lo schermo sarà un pannello AMOLED da 120 Hz.

Come detto, se volete l’attuale Nothing Phone (1), sappiate che è ancora oggi validissimo e che sarà aggiornato a lungo; lo trovate su Amazon a 499,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo.

