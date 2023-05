Nothing Phone (2): rivelate le specifiche tecniche del nuovo smartphone di Carl Pei

Oramai manca pochissimo al debutto del nuovo smartphone di Nothing, la startup di Carl Pei, l’ex co-fonder di OnePlus insieme a Pete Lau. Il nuovo telefono del brand cinese sarà un prodotto di punta di fascia alta e non piangere un mediogamma come lo è stato il Nothing Phone (1) uscito nel corso della scorsa estate a 499,00€ (prezzo per il mercato europeo) e che ora si porta a casa con Amazon a soli 464,48€.

Il nuovo modello si chiamerà Nothing Phone (2) e sarà un device premium con processore di fascia alta di Qualcomm; stiamo parlando dello Snapdragon 8+ Gen 1, il chip di punta di metà 2022. Avrà altre caratteristiche incredibili e si posizionerà in un’altra fascia di mercato rispetto al fratellino. Unitamente a ciò, grazie al designer Ben Geskin, scopriamo quale sarà l’estetica dello smartphone con un render 2D appena sfornato (basato sui rumor e leaks emersi online).

Nothing Phone (2) non sarà un midrange, ma un telefono di punta

Ad oggi abbiamo visto diversi prodotti della compagnia Nothing;pensiamo alle cuffiette Bluetooth, i famosi auricolari TWS dal design iconico, o al mediogamma Nothing Phone (1) con interfaccia Glyph composta da tantissimi LED sulla back cover. Il nuovo telefono avrà – probabilmente – un design simile, ma migliorato e rinnovato nell’estetica, con retro in vetro e cornici e frame realizzate in alluminio.

Le specifiche trapelate online suggeriscono che lo smartphone presenterà uno schermo AMOLED da 6,55 pollici FullHD+ con refresh rate di 120 Hz, fingerprint in-display e non solo. La main camera sarà una lente da 50 Megapixel con OIS seguita da altri due sensori (il Phone (1) ne presentava solo due). Il chip sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da memorie RAM da 8 o 12 GB di tipo LPDDR5 e da Storage da 128 o 256 GB di tipo UFS 3.1 Non mancherà una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo o wireless. Ci sarà lo speaker stereo e l’NFC.

Dai rumors scopriamo che potrebbe esserci la connettività satellitare ma al momento è solo un rumor. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Intanto, se volete acquistare il midrange Nothing Phone (1), sappiate che è in super sconto a soli 464,48€ su Amazon.

