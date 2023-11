Nothing Phone (2) in offerta al MINIMO STORICO anticipa il Black Friday

Siamo oramai entrati nel periodo del Black Friday e la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Nothing Phone (2) lo conferma. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 629 euro per la variante con 12/256 GB mentre la versione da 12/512 GB è ora acquistabile al prezzo scontato di 669 euro. Entrambe le offerte sono accessibili tramite i box riportati qui di sotto.

Nothing Phone (2) al minimo storico su Amazon: è un best buy

Il Nothing Phone (2) ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista, aggiungendo un design iconico che lo rende un vero e proprio “pezzo unico” del settore smartphone. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una batteria da 4.700 mAh oltre a un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, la certificazione IP54, e il sistema operativo Android 13 con Nothing OS 2.0.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2) al prezzo scontato di 629 euro per la versione da 256 GB e al prezzo scontato di 699 euro per la versione da 512 GB. Si tratta nuovi minimi per lo smartphone di Nothing che può essere acquistato tramite il link qui di sotto.

