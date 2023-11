Nothing Phone (2): il flagship killer PERFETTO, oggi costa pochissimo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo il Nothing Phone (2), un flagship killer strepitoso che, grazie agli sconti folli del Black Friday, si porterà a casa con soli 604,71€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un top di gamma ma ha un prezzo super contenuto; non lasciatevelo sfuggire anche perché si porta a casa con tantissimi vantaggi al seguito. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, perché la promo potrebbe terminare a breve, o peggio, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

Nothing Phone (2): Best Buy a questo prezzo

Questo è un device pazzesco, dotato dell’interfaccia Glyph composta da tantissimi LED che si attivano e si illuminano a seconda della notifica che riceverete, ma non finisce qui. C’è un processore di fascia altissima, lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con modem 5G al seguito. Non manca un modulo RAM da ben 12 GB e lo storage su memorie UFS da 256 GB (non espandibili). Lo schermo è un pannello LTPO OLED da 6,7″ con refresh rate variabile fino a 120 Hz, risoluzione FullHD+, cornici sottili e con una singola camera anteriore posta in un foro di piccole dimensioni. Non manca la protezione Gorilla Glass 5 e la luminosità massima è di ben 1600 nit. Ci sono due ottiche sulla back cover con sensore principale da 50 Megapixel con OIS; il terminale scatta foto assurde e gira video meravigliosi. Il modello in questione è in colorazione “grigio scuro” ma c’è anche in bianco.

L’interfaccia operativa è la NothingOS 2.0 che permette di personalizzare le etichette delle app, la griglia e la dimensione dei widget, ma non solo. Ottima pi la batteria da 4700 mAh che si ricarica da 0 a 100 in soli 55 minuti grazie alla fast charge via cavo USB Type-C o mediante wireless. Costa solo 604,71€ su Amazon, con consegna celere e immediata; a questa cifra il Nothing Phone (2) è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.