Nothing Phone (2): ecco quanto costerà in Europa

Il nuovissimo device del brand cinese di Carl Pei, il Nothing Phone (2), è appena stato avvistato in rete. Il device verrà annunciato il prossimo 11 luglio in tutto il mondo, Europa coperta. Questo sarà un flagship killer dotato di processore Snapdragon Series 8, mentre il precedente modello, era un midrange premium con chip Snapdragon 778 G+ (a proposito, lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo di 379,99€). In poche parole, qui ci sarà un salto prestazione non indifferente ma il prezzo del terminale sarà, ovviamente, più alto. Grazie ad un leak appena trapelato, scopriamo quanto costerà il gadget nel mercato nostrano.

Nothing Phone (2): ecco il prezzo per l’Europa

Stando al report appena emerso, il Phone (2) sarà venduto con due configurazioni da noi; la versione con 8+256 GB costerà 729,00€, mentre la variante più performante, quella con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria costerà 849,00€.

Giusto come “remind me”, il Phone (1) nella versione basica da 8+128 GB costava di listino 499,99€; adesso invece, il modello con Phone (2) sarà molto più costoso ma anche più potente. Ci sarà sempre l’interfaccia Glyph e sarà venduto con la back cover nera o bianca.

Sul fronte delle specifiche, il telefono avrà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca troveremo Android 13 con skin NothingOS 2.0. Ci saranno tre anni di update del software e quattro anni di patch di sicurezza.

Citiamo poi il processore Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5 e memorie UFS 3.1. La batteria sarà da 4700 mAh ma non sappiamo quanto sarà rapida.

Come detto, il Phone (1) è in super sconto su Amazon al prezzo di 379,99€, spese di spedizione incluse. Lo trovate con consegna rapida e immediata e c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto se siete interessati.