Nothing Phone (2): confermato il debutto a luglio

Nothing Phone (2) presenterà una batteria generosa da 4700 mAh; questo è quanto ha rilevato in queste ore il noto CEO della compagnia, Carl Pei. Ha anche confermato il debutto del device per il mese di luglio; manca pochissimo quindi, ma cosa ci dobbiamo aspettare?

Nothing Phone (2): cosa ci aspettiamo?

Il fondatore del marchio Nothing ha appena condiviso sul web diversi aggiornamenti importantissimi riguardanti il nuovo smartphone prossimo al lancio. Apprendiamo, da un’intervista tenutasi ai microfoni di Forbes, che il dispositivo approderà sul mercato internazionale nel corso dell’estate, precisamente a luglio.

In passato Pei aveva condiviso altri dettagli chiave sul suddetto terminale; ha detto infatti che il processore di bordo della nuova ammiraglia sarà uno Snapdragon 8+ Gen 1. In poche parole sarà un flagship dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Sarà svelato globalmente a luglio 2023 e avrà una batteria da 4700 mAh, leggermente più generosa di quella vista nel predecessore.

Carl Pei ha preferito inserire un chip leggermente meno prestante dello Snapdragon 8 Gen 2 (ma comunque eccellente) per mantenere bassi i costi, soprattutto per il consumatore finale. Il SoC sarà coadiuvato dalla RAM da 12 GB e dallo Storage interno da 256 GB. La skin di base sarà quella già vista nell’iterazione precedente con qualche modifica. Non mancherà Android 13 e uno schermo AMOLED FullHD+ con refresh rate di 120 Hz. Ci aspettiamo una back cover con LED simile a quella dello scorso anno.

