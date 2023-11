Nothing Phone (2): con lo sconto dell'11% su Amazon è IMPERDIBILE

Il meraviglioso smartphone di fascia medio-alta di Carl pei, Nothing Phone (2), si trova su Amazon al prezzo speciale di 645,83€, spese di spedizione incluse. Questo è un gadget incredibile che viene proposto in due colorazioni (bianco o nero), dispone di un processore premium di Qualcomm, c’è la skin proprietaria NothingOS 2.0 basata su Android e non solo. C’è un comparto fotografico di punta con sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito. Lo schermo invece è un pannello LTPO OLED da 6,7 pollici, troviamo una batteria da 4700 mAh, è certificato IP54 contro gli schizzi d’acqua e polvere. Vi è una back cover con interfaccia Glyph che si compone di diversi LED che si illuminano a seconda della notifica. Il modello in sconto è quello nero con lo sconto dell’11%.

Nothing Phone (2): il midrange premium è il più venduto su Amazon

Questo smartphone di punta è dotato di un comparto fotografico con sensore principale da 50 Megapixel con Night Mode e Super Res Zoom 2X; qui ci troviamo di fronte ad un cameraphone di alto profilo che viene proposto però ad un costo da “mediogamma”. La selfiecam da 32 Mpx regala autoscatti eccellenti e permette di girare video in 4K a 60 fps; è ottima anche per le videocall professionali.

Come detto il display è un pannello LTPO OLED da 6,7 pollici con luminosità massima di 1600 nit e Gorilla Glass 5 sia sulla back cover che sul versante principale. C’è la risoluzione FullHD+, refresh rate fino a 120 Hz, il supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. La batteria è da 4700 mAh che si ricarica in soli 55 minuti grazie alla fast charge cablata. Sotto la scocca c’è il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con modem 5G integrato che assicura prestazioni elevatissime anche sul lato gaming.

Sappiate che viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 645,83€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e rapida in meno di 24 o 48 ore. Siate veloci perché il prezzo di listino sarebbe molto più elevato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.