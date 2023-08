Nothing Phone (1): tutta la gamma è in offerta su Amazon

È il momento giusto per acquistare il Nothing Phone (1). Lo smartphone di Nothing, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che ora propone tutte e tre le varianti a prezzo scontato. Il modello base 8/128 GB è disponibile a 369 euro mentre la versione 8/256 GB è proposta a 399 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. Anche la versione 12/256 GB è al prezzo più basso di sempre con un costo di 428 euro. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

Nothing Phone (1): tutta la gamma in offerta su Amazon

La nuova offerta di oggi rende il Nothing Phone (1) ancora più interessante. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 778G che viene affiancato da varie combinazioni di RAM e storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh.

Da segnalare anche la presenza di un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Lato software, invece, lo smartphone arriva sul mercato con Android 13 e Nothing OS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (1):

a 369 euro per la versione 8/128 GB

per la versione a 399 euro per la versione 8/256 GB

per la versione a 428 euro per la versione 12/256 GB

Ci sono, quindi, tante occasioni per acquistare lo smartphone di Nothing con una spesa ridotta. In particolare, le due varianti più complete, proposte al minimo storico, rendono lo smartphone un vero e proprio best buy. Per accedere agli sconti è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.