Nothing Phone (1): torna lo SCONTO PAZZO di 100€ su Amazon

Il Nothing Phone (1) è più di uno smartphone. Nell’universo Android, almeno se si prendono in considerazione gli ultimi anni, è stato l’unico telefono ad aver rotto gli schemi, tanto nel design quanto nell’interfaccia utente. Si presenta come un medio gamma tra tanti, ma è unico nel suo genere.

Da pochi minuti su Amazon è tornato in sconto di 100 euro, raggiungendo così un prezzo inferiore ai 400 euro (399 per la precisione). Venduto e spedito da Amazon, se completi l’ordine ora riceverai il tuo nuovo telefono già domani. E sì, le spese di spedizione sono gratuite.

Nothing Phone (1): più di un telefono

Se tifi il Barcellona conoscerai senz’altro il motto “mas que un club”. Ecco, non ce ne vogliano i tifosi blaugrana, ma prendiamo in prestito solo per pochi minuti questa definizione per definire uno smartphone unico nel suo genere. D’altronde basta guardarlo per capire di cosa stiamo parlando.

Il modello in offerta è quello in colorazione nera, nella versione da 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM. A bordo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 778G+, con supporto al 5G, funzionalità avanzate per la fotocamera, velocissimo e dalla grafica esagerata.

Foto e video sono ottimi considerando la fascia di prezzo in cui si posiziona il nuovo Nothing Phone, grazie a una doppia fotocamera da 50 megapixel e un’apertura focale f/1.8. Impossibile poi non citare il display da 6,55″ OLED con supporto all’HDR10+ e refresh rate a 120 Hz. Bene anche lato autonomia, con una batteria da 4.500 mAh in grado di portare tranquillamente fino a sera durante una giornata di utilizzo intenso.

Mettilo in carrello ora per approfittare dello sconto di 100 euro e pagarlo soli 399 euro invece di 499 euro. L’offerta potrebbe terminare tra poco, affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.