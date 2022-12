Nothing Phone (1): stile unico e ottime specifiche al PREZZO GIUSTO su Amazon (-100€)

Il Nothing Phone (1) è stato uno degli smartphone più chiacchierati del 2022, grazie al suo design unico ma anche ad una scheda tecnica molto interessante. Lo smartphone di Nothing è arrivato sul mercato con un prezzo un po’ più alto del suo reale valore ma oggi, grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, diventa una delle proposte più interessanti della fascia media.

Attualmente, infatti, è possibile acquistare il Nothing Phone (1) al prezzo scontato di 399 euro invece di 499 euro. Si tratta di un taglio netto di 100 euro al prezzo della versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage che raramente è in offerta e solo occasionalmente e per brevissimi periodi è stata proposta a quest’ottimo prezzo.

Per sfruttare l’offerta prima che le poche unità disponibili terminino è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Nothing Phone (1): a questo prezzo è la scelta giusta per la fascia media del mercato smartphone

Le specifiche del Nothing Phone (1) sono ottime. Lo smartphone ha un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, vero e proprio “re” della fascia media del 2022.

Il SoC è supportato da 8 GB di RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida ed alla ricarica wireless. C’è una doppia fotocamera da 50 Megapixel (con secondo sensore ultra-grandangolare). Da notare la presenza della certificazione IP53.

Con la nuova offerta di Amazon è, quindi, possibile acquistare il Nothing Phone (1) al prezzo scontato di 399 euro invece di 499 euro. Lo sconto di 100 euro fa la differenza e garantisce la possibilità di acquistare lo smartphone ad un prezzo decisamente interessante, in linea con le potenzialità del dispositivo. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.