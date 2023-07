Nothing Phone (1): sconto SUPER, è il momento PERFETTO per farlo tuo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia medio-alta e volete comprare un modello Android, oggi vi suggeriamo l’acquisto di uno dei gadget più belli di sempre. Si chiama Nothing Phone (1) ed è realizzato dalla compagnia di Carl Pei. Questo iconico prodotto, annunciato un anno fa al prezzo di listino di 499,99€, oggi costa solo 379,99€. Noi vi consigliamo di prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili sul sito di e-commerce americano (Amazon) o prima che finisca la promozione speciale.

Acquistandolo da Amazon avrete accesso ad una serie di vantaggi incredibili: citiamo il reso gratuito, la consegna celere e immediata in pochissime ore, ma non solo. Volendo potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Insomma, i vantaggi chiaramente non mancano, ma non finiscono qui.

Nothing Phone (1): i vantaggi di Amazon

Inutile dirvi che, unitamente al terminale, avrete accesso anche alla possibilità di effettuare il reso (in caso di gravi problematiche) entro un mese dall’acquisto, i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Capite bene che il servizio clienti del portale è incredibile e poi potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate quindi? Fate presto.

Il Nothing Phone (1) ha un’elegantissima back cover con interfaccia Glyph, un processore Snapdragon 778G di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,4″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da 120h Hz. Alla domanda: meglio comprare questo a 379,99€ o aspettare il nuovo, il Phone (2), noi rispondiamo sempre con “dipende”. Il nuovo modello sarà un flagship killer con un costo già elevato; questo è un mediogamma in super sconto. A questo prezzo noi consigliamo di prendere il dispositivo del 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.