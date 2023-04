Nothing Phone 1: sconto per il dispositivo unico e intrigante

Se stai cercando uno smartphone che non sia banale e ti faccia sentire fuori dalla massa, dovresti considerare il Nothing Phone 1, un dispositivo unico e intrigante. Questo device è stato creato dal marchio Nothing, fondato dall’ex CEO di OnePlus, Carl Pei, e promette di offrire un’esperienza utente completamente diversa da quella degli altri dispositivi sul mercato. Dopo un’ottimo successo riscosso nell’ultimo anno, questo smartphone oggi è disponibile su Amazon con uno sconto interessante del 18% che porta il suo prezzo a soli 432,70 euro.

Nothing Phone 1: per sentirsi diversi diversi dalla massa, ad un prezzo scontato

Una delle prime cose che salta all’occhio del Nothing Phone 1 è il design. Infatti, questo smartphone è stato progettato con un corpo trasparente, che mostra i componenti interni dell’apparecchio, creando un effetto molto particolare. Inoltre, il telefono è dotato di una fotocamera posteriore circolare e di un display OLED da 6,55 pollici, che si integra perfettamente nella scocca del telefono.

Ma il Nothing Phone 1 non è solo un bel pezzo di design. Questo smartphone è anche molto potente, grazie alla sua tecnologia cellulare 5G, che garantisce una velocità di connessione elevata, e all’OS Android 12.0, che offre una vasta gamma di funzionalità e personalizzazioni. Inoltre, questo modello dispone di una memoria interna da 256 GB, che consente di archiviare un’enorme quantità di foto, video, musica e documenti.

Il Nothing Phone 1 supporta anche la tecnologia NFC, che consente di utilizzare il telefono per pagamenti senza contatto, e ha una fotocamera posteriore da 50 MP, che scatta foto di alta qualità. Il telefono è disponibile solo in nero e ha una tecnologia di connettività wireless UMTS, GSM e LTE.

Ma la cosa più interessante del Nothing Phone 1 potrebbe essere la sua filosofia. Infatti, il marchio Nothing ha l’obiettivo di creare prodotti che siano “meno” invece di “più”, eliminando tutte le funzionalità superflue e focalizzandosi su quelle essenziali. Inoltre, il marchio vuole creare prodotti sostenibili e duraturi, utilizzando materiali di alta qualità e riducendo l’impatto ambientale.

Se sei interessato al Nothing Phone 1, è possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto del 18%, che portail suo prezzo a soli 432,70 euro. Questo dispositivo potrebbe essere l’ideale per chi cerca un device che sia diverso da tutti gli altri sul mercato, ma che sia anche potente e funzionale. Approfitta subito di questa offerta, prima che le scorte a disposizione si esauriscano del tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.